ＳｎｏｗＭａｎの岩本照（３２）とＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの松田元太（２６）がこのほど、都内で行われたＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏで配信中のダブル主演ドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」（土曜・深夜０時配信、全８話）の取材会に出席した。原作・高野水登氏と漫画・フトンチラシ氏による同名漫画が原作。おいしいものが好きなモデル（岩本）とサウナが好きなヘアスタイリスト（松田）が全国各地のサウナを巡り、おいし