◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）昨季リーグ覇者の阪神が新戦力にやられた。初対戦のドラ１左腕の竹丸に６回まで３安打１得点に封じられ、巨人との開幕戦は３連敗。藤川監督は「素晴らしい投球だったと思います。相手が上回ったということ」と、潔く受け止めた。２点ビハインドの４回無死一、三塁では４番・佐藤が低めチェンジアップに空振り三振。続く大山の中犠飛での１点止まりで、たたみかけら