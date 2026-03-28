男子ゴルフの元世界ランキング１位のタイガー・ウッズ（５０）＝米国＝が２７日（日本時間２８日）、米フロリダ州で交通事故に巻き込まれた。米メディアが報じた。米テレビ局ＡＢＣによると事故はウッズの自宅から北へ約４マイル（約６・４キロ）離れた２８１ビーチ・ロード付近で発生したと報じられている。マーティン郡保安官事務所が発表し、米ＷＰＴＶが公開した現場の写真には、横転した車両が写っていた。ＣＢＳニュース