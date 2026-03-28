Snow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太がW主演する、Prime Videoの連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（全8話）の上映会が都内のサウナ施設で行われ、岩本と松田が上映会後の取材会に参加した。【写真】サウナ施設でくつろぎながら行われた取材会の模様今作は高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックをもとに実写化。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイ