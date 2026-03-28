お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）のあす29日放送回には、「面食い肉食妻と超絶イケメン夫」が登場する。【新婚さん】「吉沢亮!?『国宝』!?幻覚!?」妻が一目惚れした”イケメン夫”2人の出会いは2021年、マッチングアプリでのこと。元カレと別れたばかりだった妻が茨城県在住で検索したところ、夫のプロフィール写真を目にして