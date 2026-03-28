読売テレビは28日、日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）で気象コーナーを担当していた気象予報士・蓬莱大介氏の番組卒業に伴い、気象予報士の岡田良昭氏が新レギュラーに決定したと発表した。【画像】ほのぼのする画風…「過去1500枚以上描いてきた」岡田良昭のイラスト茨城県出身、現在36歳の岡田氏は、大学時代に斉田季実治氏の天気解説に衝撃を受けたことがきっかけで気象予報士を志し