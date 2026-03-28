Snow Man岩本照（32）とTravis Japan松田元太（26）がこのほど、W主演するドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」（28日からPrime Videoで配信中）の取材会に出席し、作品の魅力を語った。日本各地のサウナを巡りながら旅先で豊かな食事を味わい、心身ともに癒やされるヒーリングドラマ。2人はドラマの世界観に合わせて、サウナポンチョ姿で登壇。サウナ内のシーンは撮影機材や体調面に影響が出ないよう考慮し、温度を下げて実施さ