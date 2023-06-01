日本代表は３月28日、グラスゴーでスコットランド代表と国際親善試合を戦う。27日には、会場となるハムデン・パークで、前日練習を実施。冒頭の約15分間が公開された。 体調不良で合流が遅れた19歳のMF佐藤龍之介は、４日連続でトレーニングを欠席。残りの26人が参加した。連携を高め、ワールドカップに出場する実力国との一戦に挑む。取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）【画像】上田綺世