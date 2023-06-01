これだけの衝撃を受けたのは、マンチェスター・ユナイテッドの本拠地オールド・トラフォードを訪れて以来か。ひと言で、壮大──。いや、それだけでは言い表せない。スコットランド・サッカーの“聖地”ハムデン・パークのスケールの大きさに、思わず息を呑んだ。ここでプレーできる選手は、どれほどの誇りを感じるのだろうか。そんな思いが自然と浮かぶ。受付でメディアパスを受け取り、メディアセンターへ向かう。メディ