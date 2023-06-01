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ＮＹ各市場４時台ダウ平均は７７２ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式27日（NY時間15:06）（日本時間04:06） ダウ平均45187.80（-772.31-1.68%） ナスダック20954.82（-453.26-2.12%） CME日経平均先物51405（大証終比：-1475-2.87%） 欧州株式27日終値 英FT100 9967.35（-4.82-0.05%） 独DAX 22300.75（-312.22-1.38%） 仏CAC40 7701.95（-67.36-0.87%） 米国債利