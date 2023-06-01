スポット銀７０ドル前後での推移続く 今年に入って荒い値動きが見られる銀先物。昨年１１月頃までの５０ドルばさみからの上昇が１月まで続いて１２０ドルを超えた後、いったん急落その後再び上昇もイラン紛争で売りが出て今週初めには６１．０１ドルと、年初来安値を更新する動きを見せた。その後少し戻して７０ドル前後の推移が週末まで続いている。 AG69.88