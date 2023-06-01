豊橋競輪場のG3「開設76周年記念ちぎり賞争奪戦」が開幕する。初日メインの特選12Rは真杉匠が中心。移籍後初の古巣戦に燃える杉浦侑吾を番手でバックアップ。極上の切れ味を発揮するとみた。移籍後初の古巣参戦に燃える杉浦目標に、真杉が切れ味発揮。今年2月の全日本選抜準決勝では不発に終わっただけに今回はしっかりと決めたい。新山、阿部の連係もSS級。車券は＜3＞から＜9＞＜1＞＜8＞＜4＞BOX。両派で激しくやり合えば近