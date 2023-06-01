【4R】兄・嘉槻（119期）を追って輪界デビューした上杉有弘がA級予選4Rを打鐘過ぎからスパートして堂々と押し切った。昨年11月の大宮で特別昇班に成功。その後、単発競走を除くA級7場所で4優出。うち決勝2着が1回とA級でも通用する先行力を発揮している。準決は初日特選でも人気を背負った塚本が強力だが「自信を持って挑戦する。強い気持ちで挑戦したい」と上杉がやる気を見せる。マークする篠原も特選快勝と波乗り。＜2＞