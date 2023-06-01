【ワシントン＝池田慶太】米国のルビオ国務長官は２７日、対イラン軍事作戦に関し「数か月ではなく数週間」で終了するとの見通しを示した。米軍の地上部隊は必要なしに全ての軍事目標を達成できると主張した。フランスで開催された先進７か国（Ｇ７）外相会合後、記者団に語った。