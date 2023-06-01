本拠地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦に「1番・DH」で先発出場した。7回の第4打席で死球を受けたが、直後の振る舞いが日米で話題になっている。7回の第4打席。相手投手クラークのカットボールが大谷の右ひじに直撃した。場内はブーイングとなったが、大谷はすぐ一塁へ。向かう最中には、ダイヤモンドバックス一塁手のサ