タレントの古坂大魔王（５２）の妻でタレントの安枝瞳（３８）が、カラードレス姿を披露した。２７日に自身のインスタグラムを更新し、撮影の時に着用したドレスを紹介。「銀座のドレス屋さんで一目惚れして買っちゃったドレス」だそうで、オレンジ色が鮮やか。「ドレス屋さんのお母さんに『夜のお店のお誕生日会？』って質問に『いや、写真撮ってもらいたくて…』『写真…？』って会話しながら色々着せてもらって、結局マネキ