左から：SMBCコンサルティング 執行役員の河田康幸氏、タレントの若槻千夏さん、SMBCコンサルティング 代表取締役社長の田中良一氏、SMBCコンサルティングは、これまで銀行取引先を中心に提供してきた企業向け総合研修サービスの体系を刷新し、3月23日から、新たに「SMBCビジネスセミナー『みんなの研修』」（以下、みんなの研修）として提供を開始した。同日に行われたSMBCビジネスセミナー「みんなの研修」新サービス発表会では