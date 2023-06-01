モデルで女優の谷まりあ（30）が27日に放送されたTBS系「オオカミ少年特別版スポッパ」（後7・00）に出演。ボウリングの最高スコアを明かしてスタジオが驚く場面があった。今回は豪華ゲストがスポーツゲームで対決する企画が放送され、谷は「スポッパチーム」として登場した。3rdステージの「自分の色を狙え!スリーカラーボウリング」に挑戦した際、ボウリングの腕前について問われると谷は「最高（スコア）170出したこと