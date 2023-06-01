◇フィギュアスケート世界選手権第2日（2026年3月26日チェコ・プラハ）男子ショートプログラム（SP）が26日に行われ、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（22＝エームサービス・明大）が95・84点で4位発進した。五輪銀の鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）は93・80点で6位。ペアでSP5位の長岡柚奈（20）、森口澄士（24）組（木下アカデミー）はフリー3位となり、自己最高の合計209・13点で初入賞の4位だった。