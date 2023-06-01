俳優・松山ケンイチ（41）が27日に放送されたTBS系「オオカミ少年特別版スポッパ」（後7・00）に出演。中学時代の部活動での華々しい経歴が明かされた。今回は豪華ゲストがスポーツゲームで対決する企画が放送され、松山は同局系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜後10・00）チームとして登場した。MCの浜田雅功から意気込みを聞かれた松山は「自信しかないですね。優勝しますよ!今日は」と気合をみなぎらせた。この自信