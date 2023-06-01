アメリカメディアは27日、トランプ政権がイランとの戦争の影響で、ウクライナへの武器供給が滞る可能性があると同盟国に伝えたと報じました。ニュースサイト「ポリティコ」によりますと、複数の欧州当局者の話として、アメリカ国務省は同盟国に対し、イランとの戦争での武器使用を優先するため、今後数カ月の間にウクライナ向けの弾薬やパトリオットなどの防空ミサイルの供給が滞る可能性があると伝えたということです。すでに同盟