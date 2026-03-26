28日のキリンワールドチャレンジでスコットランド代表と対戦する日本代表の森保一監督が27日、試合会場のハムデン・パークで公式会見を行った。以下、試合後の森保一監督会見要旨●森保一監督「素晴らしい対戦相手と歴史のあるフットボールの国で試合ができることを非常に嬉しく思っている。マッチメイクをしてくださった方々に感謝申し上げたい。明日は厳しい戦いになると思うが、W杯に向けての戦術的な部分と、チーム全体の