マイアミ・オープン大会期間：2026年3月23日～2026年3月29日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス] 0 - 2 [ハリ ヘリエバーラ / ヘンリー パッテン] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第11日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、男子ダブルス準決勝で、第1シードのマルセ