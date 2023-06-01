アメリカの空港で職員の不足に伴う混雑が続く中、議会上院は27日、国土安全保障省の大部分の部門に資金を提供する法案を可決しました。ただ、不法移民対策に関わる部門は対象外となっています。アメリカでは与野党の対立から国土安全保障省の予算が成立せず、空港の保安検査職員が無給となり、欠勤が相次いでいました。これに伴う空港の混雑を緩和するため、アメリカメディアによりますと議会上院は27日未明、国土安全保障省の大部