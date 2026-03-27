ウェザーニューズは、今年のお花見への意識や人気のお花見スタイルを調査するため、スマホアプリ「ウェザーニュース」を通じて「お花見調査 2026」を実施した。その結果、約4割がお花見に「行く」予定の一方、「花粉症」が外出の大きな壁になっていることがわかった。お花見予算はコロナ前水準に回復、8年間で3番目の高水準となった。お花見の滞在時間は全国平均で1時間8分だった。お花見で最も重視するのは「天気」で、お花見計画