中東情勢の緊張の高まりでホルムズ海峡の海上輸送に影響が出ていることを受け、国連は食糧危機を防ぐため、肥料などの輸送の確保に向けたタスクフォース＝専門チームを設置したと発表しました。国連ドゥジャリク事務総長報道官「影響を軽減するためには、即時の行動が不可欠です。このような課題に対応するため、事務総長はタスクフォースを設置しました」国連は27日、肥料やその原料の輸送を確保するためのタスクフォースを設置