G7＝主要7か国の外相会合が2日間にわたって行われ、イラン情勢について「民間人やインフラ施設に対する攻撃の即時停止」や「ホルムズ海峡の安全な航行の回復」を求める共同声明を発表しました。G7外相会合はフランスのパリ近郊で26日から2日間にわたって開催され、初日は参加しなかったアメリカのルビオ国務長官も2日目から参加して、イラン情勢やウクライナ情勢について協議しました。閉幕後に発表された共同声明では、中東地域に