ドル円はもう一段の上昇、１６０．４１円付ける＝ＮＹ為替 ドル円は１６０円超えの後、ストップを書き込んで１６０．３０円まで上昇。その後の押し目で１６０円台を維持する中、再び売りが出た、あk部安の動きが強まるなど、リスク警戒が広がる。 USDJPY 160.38