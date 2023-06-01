ポンドドル今日の安値を更新１．３２６０付ける＝ＮＹ為替 ポンドドルはドル全面高を受けて１．３２６０ドルを付けている。今日のポンドドルはロンドン朝の１．３３４０ドル前後からいったん１．３２７０ドル台まで下落。NY市場に入って買い戻しが目立ち一時１．３３３０ドル台を付けたが、再び売りが出た。 ＧＢＰＵＳＤ１．３２６１