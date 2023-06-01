【新興国通貨】ドルペソは１８．００をしっかり超える＝メキシコペソ 有事のドル買いからドルペソは１８．１０４まで上昇。２３日の高値１８．０８３を超えて直近高値を更新。２３日は高値を付けた後急落。その後１７．７０－９０レンジが長く続いていた。今日はドル高が優勢でレンジを超えての動きとなり、米市場に入って１８．００をしっかり超えてきた。 USDMXN18.093