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ＮＹ各市場３時台ダウ平均は６６７ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式27日（NY時間14:00）（日本時間03:00） ダウ平均45292.37（-667.74-1.45%） ナスダック20989.20（-418.88-1.96%） CME日経平均先物51455（大証終比：-1425-2.77%） 欧州株式27日終値 英FT100 9967.35（-4.82-0.05%） 独DAX 22300.75（-312.22-1.38%） 仏CAC40 7701.95（-67.36-0.87%） 米国債利