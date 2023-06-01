日本代表ＭＦ堂安律（２７＝Ｅフランクフルト）が、英国遠征のチームキャプテンを務めることになった。今回は主将のＭＦ遠藤航（リバプール）が負傷で招集外。森保一監督は２７日、国際親善試合スコットランド戦（２８日＝日本時間２９日）の前日会見に臨み「堂安律をチームキャプテンとして、チームに伝えている」とした上でこう説明した。「ベテランやキャップ数が多い選手も考えたが、東京五輪からＡ代表の監督を２期やって