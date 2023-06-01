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ＮＹ各市場２時台ダウ平均は５０５ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式27日（NY時間13:06）（日本時間02:06） ダウ平均45454.57（-505.54-1.10%） ナスダック21079.04（-329.04-1.54%） CME日経平均先物51660（大証終比：-1220-2.36%） 欧州株式27日GMT17:06 英FT100 9967.35（-4.82-0.05%） 独DAX 22300.75（-312.22-1.38%） 仏CAC40 7701.95（-67.36-0.87%） 米国