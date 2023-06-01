独ダックスの下げ目立つ、英FTは一時プラス圏も、小幅マイナス圏で引ける＝欧州株式概況 きょうの欧州株式市場は揃って下落。終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比４．８２ポイント安の９９６７．３５ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比６７．３６ポイント安の７７０１．９５ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比３１２．２２ポイント安の２万２３００．７５ポイントとなってい