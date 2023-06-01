シュナーベルECB理事 欧州は大規模なエネルギー価格ショックに直面、インフレ期待を急激に高めている ECBは決定を慎重に検討するべき 機敏でなければならないし、警戒心も持たないといけないが、行動を急ぐ必要はない データを見て、実際に何が起こっているのか、二次的な影響があるのかを分析する時間がある。