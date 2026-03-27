俳優の松山ケンイチが24日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身が出演するTBS系日曜劇場「リブート」にちなんで、Xを“リブート”させファンを歓喜させた。 松山は、同日正午を前に「松山ケンイチ」名義だったアカウント名を「鈴木亮平【再起動】」に変更。プロフ欄には「リブート（なりすまし）アカウントです」と記し、アイコン画像も同ドラマで共演する俳優・鈴木亮平の写真に変えた。これにより、認証マ