都会の喧騒にそびえ立つダイナミックなラグジュアリーホテル、グランド ハイアット 東京は、爽やかで甘酸っぱい初夏の味覚であるチェリーをつかった「チェリースイーツ＆ブレッド コレクション」を、5月11日〜6月30日の期間に、「フィオレンティーナ ペストリーブティック」において、販売する。今年は、初夏に旬を迎えるみずみずしいチェリーを主役に、多彩な味わいが楽しめるスイーツ9種類とブレッド3種類、そしてひと口サイズの