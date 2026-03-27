「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」ブルボンは、大粒のエアイングミ“しゃりもにグミ”シリーズに「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」を4月7日に発売する。「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」は、爽快なエナジードリンクの味わいに、ピーチ、マスカット、レモンの果汁をプラスしたグミ。炭酸飲料のような爽やかさとフルーティさを組み合わせた味わいを、しゃりもに食感とともに楽しめる。［