「山の上ホテル 東京」外観スケッチ竹中工務店とPlan・Do・Seeは、歴史的建築物である「山の上ホテル」（東京都千代田区）を未来に継承するため、来年夏のホテル開業に向け準備を進めていく。新しいホテルの名称は、旧山の上ホテルの名前を冠した「山の上ホテル 東京（英名：HILLTOP HOTEL TOKYO）」とした。ホテルの運営はPlan・Do・Seeが担う。竹中工務店は、3月2日に所有者の明治大学と定期建物賃貸借契約を締結し、自らも事業