ケーブルボックス「200−CB101BK」サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」は、VESA対応でテレビ裏に設置でき、Switch2収納と難燃素材で安全性も兼ね備えたケーブルボックス「200−CB101BK」を発売した。「200−CB101BK」は、テレビ裏のVESA穴を活用し、これまでデッドスペースだった場所を収納スペースへと変える画期的な設計になっている。付属ボルトで簡単に設置でき、床や棚の上を占有することなく、スッ