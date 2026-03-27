ユニクロのエアリズムは、さまざまな衣服内の環境に対応し、究極の着心地を追求したLifeWearを代表するアイテム。今年も「気持ちいい肌、ずっとつづけ。」をコンセプトに、365日一人ひとりの肌に寄り添うラインアップを用意。工夫と技術でこだわり抜いてつくった一枚をぜひ体感してほしい考え。なめらかな肌触り、消臭機能、薄さを実現しているエアリズムは、メンズとウィメンズで素材も機能も変えている。メンズは、より強いドラ