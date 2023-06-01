教員の時間外労働時間が減っている一方で、働き方はほとんど変わっていないとして、現役の教師らが改善を訴えました。千葉県の高校の教師：部活動顧問で今も苦しんでいる教師、たくさんおります。勤務時間外労働を生み出す一番の原因は部活であるにもかかわらず、そちらからいつまで目をそむけて何年待てばいいのでしょうか。会見を行ったのは、20代から50代までの現役の教師5人です。千葉県の県立高校の教師は、部活動の顧問を引