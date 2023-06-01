野球観戦や遊園地へのアクセスに活躍する、西武鉄道の新型車両がデビューしました。27日、西武鉄道山口線でデビューしたのは、その名も「L00系」です。沿線のベルーナドームを本拠地とする埼玉西武ライオンズをイメージするデザインです。一番列車には沿線の子どもたちが招待され、車内に展示されたライオンズ選手のサインボールなどに歓声を上げていたほか、先頭の展望を楽しめる座席の座り心地を楽しんでいました。西武山口線は