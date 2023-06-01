ドル円は160円台維持しての推移＝ＮＹ為替 ドル円は160.30円までで上昇一服も、160円台維持しての推移と、ドル高基調継続。イランの重水炉施設への攻撃報道などを受けたドル買いに160.00円超えを付けると、ストップ注文を巻き込んで160.30円まで上昇。その後の押し目は160.08円前後までとなっている。 ＵＳＤＪＰＹ１６０．１２