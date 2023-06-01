【ニューヨーク＝木瀬武】２７日のニューヨーク外国為替市場で円安・ドル高が進み、対ドルの円相場は一時、１ドル＝１６０円台をつけた。１６０円台をつけるのは円買い・ドル売りの為替介入が行われた２０２４年７月以来、約１年８か月ぶり。基軸通貨のドルに買いが集まる「有事のドル買い」の流れが続いている。