27日のニューヨーク外国為替市場で円安が加速し、一時、1年8か月ぶりに1ドル＝160円の大台を突破しました。外国為替市場では、アメリカがイランに対して大規模な軍事作戦を準備していると報じられ、中東情勢の混乱が長期化するとの懸念から「有事のドル買い」がさらに進んでいます。また、原油高によるインフレ懸念などからアメリカの長期金利が上昇していて、日米の金利差拡大を意識した円売りドル買いの動きも続いています。こう