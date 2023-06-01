太平洋戦争末期多くの子供たちを乗せ、アメリカ軍に撃沈された沖縄の学童疎開船「対馬丸」。船体に魚雷の攻撃を受けたとみられる穴が政府の調査で確認されました。対馬丸の被害の詳細が明らかになったのは初めてです。内閣府が公開した映像です。海底に沈む船には「対馬丸」と書かれています。学童疎開船「対馬丸」は太平洋戦争末期の1944年、沖縄から長崎へ向かう途中に悪石島の沖でアメリカ軍の潜水艦に撃沈され、1484人が犠牲に