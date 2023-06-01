◇明治安田J1百年構想リーグ神戸2―1広島（2026年3月27日ノエスタ）悔しさと怒りを乗せた一撃だった。1点を追う後半39分。DFジエゴが得たPKで、左上に弾丸シュートを決めた神戸MF扇原貴宏は「取り返す気持ちでした」と申し訳ない表情を何度も浮かべた。後半早々の失点シーンに関与した。ピッチ中央でこぼれ球を拾ったまでは良かったが、相手をかわそうとして逆にボールを奪われた。そのカウンターから失点。「判断を誤っ