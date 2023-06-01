エヴァートンはデイヴィッド・モイーズ監督との契約延長を検討しているようだ。27日、イギリスメディア『ガーディアン』が報じている。現在62歳のモイーズ監督は、2002年にエヴァートンの指揮官に就任すると、2004−05シーズンにはプレミアリーグ4位に導く躍進を披露。当時の“ビッグ4”を脅かす存在へと引き上げた。2013年のマンチェスター・ユナイテッドの監督就任以降は、うまくいかない時期も続いたが、2022−23シーズンに