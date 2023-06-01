男の子が2台の車にはねられ死亡しました。警察によりますと、27日午後6時すぎ、千葉市花見川区の国道で、横断歩道を渡っていた小学生くらいの男の子が直進してきた乗用車とワゴン車に続けてはねられました。男の子は病院に搬送されましたが、死亡が確認されたということです。警察は、乗用車を運転していた千葉市の45歳の男性と、ワゴン車を運転していた千葉県市川市の49歳の男性から事情を聞くとともに、男の子の身元や事故の詳し